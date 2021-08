Auf dem dritten Parkplatz am Badesee bei Mechtersheim sind 60 Altreifen illegal entsorgt worden. Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, Reinhard Burck (Grüne), vermutet, dass die Reifen am vergangenen Wochenende abgeladen wurden. „Die Bauhofmitarbeiter waren heute damit beschäftigt, den Umweltfrevel zu beseitigen“, sagte Burck am Mittwoch. Wer sachdienliche Hinweise auf die Täter geben kann, soll sich beim Ordnungsamt unter 06232 656-228 oder per E-Mail an ordnungsamt@vgrd.de melden.