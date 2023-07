Wildparks ermöglichen, was in der Natur oft schwierig ist: Waldtiere beobachten und vielleicht sogar streicheln. Die Pfalz hat mit dem Pfälzerwald eine ganze Reihe an schönen Wildtiergehegen zu bieten. Von kleinen und gemütlichen wie dem Tierpark in Birkenheide bis zu großen Wild- und Wanderparks wie dem in Silz. Neben besser bekannten Waldtieren wie Rehen und Wildschweinen haben manche Parks auch außergewöhnliche Tiere wie Wölfe, Greifvögel oder sogar Tiger zu bieten. Den ganzen Artikel über die Pfälzer Wildparks finden Sie hier.