Die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Germersheim ist besser geworden. Das teilt die Telekom mit. Die Telekom habe dafür in den vergangenen neun Monaten 19 Standorte mit 5G erweitert. Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis. Insgesamt stehe damit mehr Bandbreite zur Verfügung. Außerdem werde auch der Empfang in Gebäuden besser. Die genannten Mobilfunkanlagen stehen in Hagenbach, Hatzenbühl, Jockgrim (2), Kandel, Kuhardt, Leimersheim, Rheinzabern, Rülzheim, Steinweiler, Winden und Wörth (8). Die Standorte in Hatzenbühl, Kandel, Steinweiler und Wörth (3) dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn. Mit der Erweiterung um 5G erhalte der Landkreis einen digitalen Standortvorteil, heißt es in der Pressemitteilung. Die Telekom betreibe im Landkreis Germersheim jetzt 32 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 99 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 25 Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien im selben Zeitraum an fünf Standorten Erweiterungen mit LTE (4G) und 5G geplant.