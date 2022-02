Bei der Explosion von Dynamit in einer Goldmine in Burkina Faso sind nach Angaben des staatlichen Fernsehens mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen. Augenzeugenberichten zufolge löste ein Brand die Explosion von geschmuggelten Dynamitstangen in einer behelfsmäßigen Goldwaschanlage in Gomgombiro im Südwesten des Landes aus. Über 50 weitere Menschen wurden laut Krankenhausangaben vom Dienstag verletzt. Einige von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Unter den Opfern waren demnach auch Frauen und Kinder. Der Bereich, in dem das Dynamit gelagert wurde, diente laut einem Einwohner von Gomgombiro auch als Markt. Durch die Wucht der Explosion entstand offenbar am Montagnachmittag ein riesiger Krater. Die Behörden in dem armen Sahel-Staat haben das Goldwaschen zwar verboten, doch gelingt es ihnen kaum, den wilden Goldabbau zu kontrollieren. An ihm sind nach offiziellen Angaben 1,2 Millionen Menschen beteiligt. Gold hat sich in den vergangenen zwölf Jahren zum wichtigsten Exportgut von Burkina Faso entwickelt.