In Rheinland-Pfalz haben die Gesundheitsämter am Dienstag 59 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Das geht aus der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) in Mainz hervor (Stand: 10.30 Uhr).

18 der gemeldeten Neuinfektionen stammen aus der Pfalz: im Landkreis Germersheim sechs Fälle, im Kreis Kaiserslautern fünf, in Ludwigshafen drei, in Neustadt zwei und je eine Neuinfektion im Kreis Bad Dürkheim und im Rhein-Pfalz-Kreis.

Insgesamt sind dem LUA zufolge 2476 Infektionen in der Pfalz bekannt, als genesen gelten 2336 Infizierte – sechs mehr als am Vortag.

In Rheinland-Pfalz sind 7601 Infektionen bekannt, 7047 Menschen gelten als genesen. An der Anzahl der mit oder an dem Coronavirus Verstorbenen hat sich nichts geändert: 239 im Land, davon 53 in der Pfalz.

Aktuell infiziert sind damit 315 Rheinland-Pfälzer (+39), davon 87 Pfälzer (+7) – Dunkelziffer unbekannt.

Quelle

Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen

Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet.