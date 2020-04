[Aktualisiert um 16.55 Uhr]

In einem Frankenthaler Wohnheim ist es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, der für einen der beiden Kontrahenten tödlich endete. Laut Polizei erlag ein 59-Jähriger den Verletzungen, die er bei der Auseinandersetzung erlitten hatte. Als mutmaßlicher Täter ist noch vor Ort ein 33-Jähriger festgenommen worden. Ob er in Untersuchungshaft kommt, soll am heutigen Freitag ein Richter entscheiden.

Männer waren wohl obdachlos

Der Verdächtige und das Opfer sind den Angaben zufolge beide deutsche Staatsbürger, nach RHEINPFALZ-Informationen ordnen die Ermittler die Männer dem Obdachlosenmilieu zu.

Was für Verletzungen der 59-Jährige erlitten hat, behalten die Behörden vorerst ebenso für sich wie alle weiteren Informationen. Offenbar gehen sie davon aus, dass es keine Zeugen gibt, die den tödlichen Streit beobachtet haben. In solchen Fällen ist es für die Ermittler besonders wichtig, möglichst viele Details einstweilen geheim zu halten. Schließlich handelt es sich dabei um „Täterwissen“, anhand dessen sich nachprüfen lässt, ob Aussagen eines Beschuldigten tatsächlich stimmen.