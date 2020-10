Ein 59 Jahre alter Mann aus Speyer ist am Freitagnachmittag nach einem Sturz mit seinem Pedelec ums Leben gekommen. Das hat die Bad Bergzaberner Polizei mitgeteilt. Der Mann sei gegen 16.15 Uhr auf der Straße von der Burg Landeck Richtung B48 unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve gestürzt sei. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Warum er gestürzt ist, ist laut Polizei unbekannt.