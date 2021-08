Ein 58-Jähriger ist am frühen Dienstagmorgen in Oppau von einem Auto angefahren worden. Laut Polizei war ein 43-Jähriger um 5 Uhr mit seinem Auto auf der L 523 in Richtung Bürgermeister-Trupp-Straße auf der Abfahrt zum BASF-Tor 12 und wollte nach links abbiegen, um auf einen Parkplatz zu kommen. Zur gleichen Zeit war ein 58-Jähriger zu Fuß unterwegs vom Parkplatz aus in Richtung Tor 12. Als er die Straße überqueren wollte, wurde er vom 43-Jährigen angefahren. Er wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.