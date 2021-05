Bei einem Autounfall im Raum Homburg ist ein 58 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstagmittag auf der Landstraße 101 im Saarpfalz-Kreis unterwegs, als sein Wagen in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Daraufhin sei der Wagen mit einem Lastwagen zusammengeprallt und in einem Straßengraben zum Stehen gekommen. Der 58-Jährige wurde den Angaben zufolge so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer erlitt demnach einen Schock. Während der Unfallaufnahme war die L101 bis Dienstagabend voll gesperrt.