Eine Frau wurde in Sinsheim festgenommen, weil sie mutmaßlich mit Drogen gehandelt hat. Die 57-Jährige habe Marihuana, Haschisch und Ecstasy gewinnbringend weiterverkauft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg mit. Dabei sei sie bewaffnet gewesen. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung in Sinsheim am Montag seien 359 Gramm Marihuana, 139 Gramm Haschisch sowie vier Ecstasy-Tabletten gefunden – außerdem zwei Messer, griffbereit bei den Drogen. Am Dienstag wurde sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Wegen des Verdachts auf unerlaubtes und bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde ein Haftbefehl erlassen.