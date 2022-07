Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein 56 Jahre alter Motorradfahrer auf der B48 bei Alsenz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 75-Jähriger mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort prallte das Fahrzeug des Mannes mit dem Motorrad des 56-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl das Motorrad als auch das Auto in ein angrenzendes Feld geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die beiden Insassen des Autos wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter wurde damit beauftragt, die Unfallstelle zu untersuchen. Die B48 war am Sonntag vier Stunden gesperrt.