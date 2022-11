Mit einer scharfen Schusswaffe und Munition in seinem Auto ist ein 56-Jähriger in der Nacht zum Samstag von einer Streife erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, führten die Beamten am Samstag gegen 4 Uhr in Hochdorf-Assenheim eine allgemeine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer durch. Dabei entdeckte ein aufmerksamer Polizist zunächst ein Pistolenmagazin im Fußraum, dann fand er noch eine scharfe Schusswaffe, die griffbereit unter dem Sitz lag. Daraufhin wurde das Fahrzeug des 56-Jährigen, der zudem auch keine gültige Fahrerlaubnis hatte, weiter durchsucht. Es fanden sich weitere Schusswaffen und Munition. Da er nicht über erforderliche Berechtigungen verfügte, stellte die Beamten die Gegenstände sicher und nahmen Strafanzeigen auf.