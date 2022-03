Bei Arbeiten mit seiner Motorsense hat am Samstagmittag ein 56-Jähriger in Pleisweiler-Oberhofen (Kreis Südliche Weinstraße) einen Flächenbrand verursacht. Die Feuerwehr löschte mehrere Hundert Quadratmeter Wiese und einen angrenzenden Weinberg. Laut Polizei gab der Mann an, seine noch heiße Motorsense in einer Pause ins trockene Gras gelegt zu haben. Dieses habe sich entzündet und die Wiese in Brand gesetzt. Die Höhe des entstandenen Schadens stehe noch nicht fest.