Die Polizei sucht nach einer 55-jährigen Frau aus Limburgerhof, die seit Sonntagabend vermisst wird. Sie befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Vermisste ist laut Polizei etwa 1,58 Meter groß, hat blondes Haar und eine korpulente Statur. Zuletzt trug sie eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Möglicherweise ist sie mit einem E-Klapprad unterwegs, teilt die Polizei mit. Auch der Sohn der Vermissten hat einen Aufruf bei Facebook veröffentlicht, der inzwischen mehr als 800 Mal geteilt wurde. Die Frau habe das Haus in Limburgerhof am Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr verlassen.

Laut Polizei wurde nach der Frau bereits mit dem Polizeihubschrauber und mit Personenspürhunden gesucht, dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass sich die 55-Jährige am Badeweiher Steinerne Brücke in Neuhofen aufhalten könnte. Dort konnte sie jedoch nicht aufgefunden werden, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de. Die Polizei hat ein Foto der Vermissten veröffentlicht, es ist unter diesem Link zu finden: https://s.rlp.de/eM5KE