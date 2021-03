Nach einem Motorradunfall auf der L638 auf Höhe Waghäusel bei Philippsburg ist am Donnerstag ein 53-jähriger Motorradfahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte er eine elfjährige Beifahrerin bei sich. Als der Fahrer um 16.12 Uhr auf die Triebstraße links abbiegen wollte, nahm ihm eine 74-jährige Autofahrerin die Vorfahrt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Das elfjährige Mädchen wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war bis 19.30 Uhr voll gesperrt. Laut der Polizei entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.