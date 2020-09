Seit dem 16. September wird der 53-jährige Thomas A. aus Dirmstein (Kreis Bad Dürkheim) vermisst. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Es bestehe die Gefahr, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde. Thomas A. ist an besagtem Tag gegen 10 Uhr verschwunden. Er ist mit einem dunkelblauen Dacia Sandero unterwegs mit dem Kennzeichen DÜW-AW 636. Der Dirmsteiner ist 1,72 Meter groß, wiegt etwa 80 Kilogramm, hat eine athletische Figur und dunkelbraune Haare. Er trägt wahrscheinlich eine Brille. Zuletzt hat er eine dunkelblaue Jeans, ein dunkelblaues T-Shirt mit weißem Nike-Logo auf der Brust sowie dunkelblaue Schuhe mit weißem Nike-Logo und eine dunkelblaue Windjacke getragen. Wer Thomas A. oder sein Auto seit dem 16. September gesehen hat, kann Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359/9312-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle geben.