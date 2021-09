Wie die Polizei mitteilt, hat am Mittwoch gegen 11.40 Uhr ein 53-jähriger Mann versucht, in einem Supermarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim Fisch zu stehlen. Demnach ist ihm ein Paket mit frischen Fischwaren im Wert von 45 Euro aus der Jacke gefallen, nachdem er den Kassenbereich bereits passiert hatte. Da die aufmerksamen Mitarbeiter des Marktes dies beobachteten, konnte der Fischdieb gestellt werden. Laut Polizei erwartet ihn neben einem Hausverbot im Supermarkt nun auch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Ladendiebstahls.