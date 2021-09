[Aktualisiert 15 Uhr] Tödlich verletzt worden ist nach Angaben der Polizei Speyer am Mittwochmorgen eine 53-Jährige aus dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B39 in Speyer. Wie Polizei-Pressesprecherin Susanne Lause auf Anfrage mitteilt, prallten gegen 7.10 Uhr ein roter Pkw und ein Kleinlaster zwischen den Abfahrten Speyer-Süd und Speyer-Vogelgesang frontal zusammen. Die 23-jährige Pkw-Fahrerin und der 53-jährige Fahrer des Lasters, der aus Speyer stammt, wurden dabei laut Polizei leicht verletzt. Die Verletzungen der 53-jährigen Beifahrerin, die ebenfalls im roten Pkw saß, seien jedoch so schwer gewesen, dass sie den Unfall nicht überlebte. Wie es zu dem Unfall in der 70er-Zone kam, ist laut Lause noch unklar: „Die Ermittlungen dazu dauern noch an, ein Sachverständiger war vor Ort.“ An den Fahrzeugen ist laut Lause „wirtschaftlicher Gesamtschaden“ in Höhe von rund 22.000 Euro entstanden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Polizei haben die B39 nach dem Unfall voll gesperrt. Der Verkehr wurde teils durch die Stadt umgeleitet, staute sich jedoch auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim zurück bis zur Auffahrt der A61 sowie auf die B39/Dudenhofener Straße in Richtung Dudenhofen. Laut Pressesprecherin Lause konnte die Vollsperrung erst gegen kurz nach 12 Uhr aufgehoben, und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ein Unfallschwerpunkt ist der Bereich auf der B39 – trotz regelmäßiger Unfälle in der Vergangenheit – laut Lause nicht. Die Straße verlaufe gerade und es gebe nur zwei Fahrspuren.