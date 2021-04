Die Ergebnisse der Kontrollen des Polizeipräsidiums Ludwigshafen beim europaweiten Aktionstag „Speedmarathon 2021“ am Mittwoch liegen vor: Bei insgesamt 13 Kontrollpunkten stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 520 Geschwindigkeitsverstöße fest, wie die Polizei am Donnerstag informierte. Über den gesamten Tag waren an verschiedenen Örtlichkeiten in der Vorder- und Südpfalz Geschwindigkeitskontrollen durchführt worden. Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit stellt laut Polizei eine der Hauptunfallursachen dar. Im vergangenen Jahr waren aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf den Straßen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 950 Personen bei Verkehrsunfällen verunglückt. 13 Personen sind bei diesen Unfällen getötet worden, 218 schwer und 719 Personen leicht verletzt.

Die Polizei rät, immer mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren, um sich und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen.