Am Freitagnachmittag ist die Polizei zum Hauptbahnhof in Speyer gerufen worden. Dort befand sich ein 51-jähriger, stark alkoholisierter Mann in einem hilflosen Zustand. Der Mann, der eine Atemalkoholkonzentration von über vier Promille aufwies, konnte sich nicht auf seinen Beinen halten. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Das gefiel dem 51-Jährigen aber nicht und er setzte sich zur Wehr. Die Beamten zogen ihn daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Dennoch trat der Mann mit den Beinen um sich und traf dabei einen 29-jährigen Polizeibeamten am Kopf. Dieser war nach ärztlicher Untersuchung nicht mehr dienstfähig. Der 51-Jährige, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach seiner Ausnüchterung aus dem Gewahrsam entlassen. Er wird sich nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen.