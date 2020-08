Etwa 5000 alte Nägel lagen am Samstag gegen 10:50 Uhr über die Fahrbahn der Prälat-Caire-Straße in Ludwigshafen-Oggersheim verteilt, ein Fahrzeug hatte sich bereits einen platten Reifen gefahren, als die Polizei dort eintraf. Wie es in deren Bericht heißt, hatte ein Fahrzeug vermutlich eine Kiste voller alter Nägel als Ladung verloren. Die Polizei Oggersheim bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben sich Telefon 0621/963-2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.