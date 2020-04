Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich am Samstagmittag in einem Friseursalon im Heidelberger Stadtteil Neuenheim zugetragen. An der Schaufensterscheibe ließen sich laut Polizei etwa 5000 Bienen nieder. Der Gehweg habe so lange abgesperrt werden müssen, bis ein Imker den Schwarm fachmännisch eingefangen und umgesiedelt hat.