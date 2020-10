Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen kann auch das Heimspiel gegen den SC Magdeburg am Donnerstag, 19 Uhr, vor Zuschauern austragen. Aufgrund der Inzidenz unter 20 in Ludwigshafen am Sonntag und der Fünf-Tagesregelung nach den Vorgaben der zuständigen Behörden dürfen, wie schon in der Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen, 500 Zuschauer dabei sein, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Karten werden an die Zuschauer geschickt

„Das ist auch das Verdienst der Zuschauer, die sich gegen die Löwen äußerst verantwortungsbewusst und sehr diszipliniert verhalten haben. Darauf aufbauend streben wir an, die Anzahl schrittweise zur erhöhen“, erklärt Heßler immer vor dem Hintergrund, die aktuelle Entwicklung im Blick zu haben. Der erste Testlauf gegen die SG BBM Bietigheim verlief sehr gut. 250 Zuschauer sahen damals die Generalprobe. Die städtischen Behörden bescheinigten den Eulen offenbar eine gute Organisation. Somit durften gegen die Löwen 500 Zuschauer in die Friedrich-Ebert-Halle – und nun auch gegen Magdeburg.

Die Eulen haben rund 1.100 Dauer- und VIP-Karten abgesetzt. Die print@home-Tickets werden seit Sonntag an die Zuschauer versendet und berechtigen mit Gesundheitsbogen und Ausweis zum Einlass. Die Zuschauer werden ausgelost. Dabei achten die Eulen darauf, dass es eine gerechte Verteilung gibt. Während des Spiels müssen die Fans die Mund-Nasen-Bedeckung aufbehalten. Diese Anordnung variiert in den Hallen. In Lemgo mussten die Zuschauer die Maske nur bis zum Platz tragen, durften sie dann während des Spiels ausziehen. In Leipzig musste die Mund-Nasen-Bedeckung die gesamte Zeit über getragen werden.