Unbekannte Täter haben laut Polizei zwischen dem 12. und 14. November in Oggersheim den abgeschlossenen Tankdeckel eines Lkw gewaltsam geöffnet und etwa 500 Liter Diesel abgezapft. Der Laster stand auf dem Lkw-Parkplatz am Ende der St. Ingberter Straße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 900 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.