Von einer Orange getroffen wurde ein Auto am Freitag gegen 21.45 Uhr auf der L 496 in Höhe von Münchweiler. Dem 59-Jährigen Fahrer aus dem Landkreis, der dort mit seinem blauen Hyundai i10 unterwegs war, kam in einer Rechtskurve ein Fahrzeug entgegen. Dessen Fahrer warf eine Orange aus seinem Wagen. Die Frucht traf den linken Frontscheinwerfer vom Hyundai des 59-Jährigen. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de.