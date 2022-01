Bei einem Brand am Gebäude der Asklepios-Klinik in Kandel (Kreis Germersheim) in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind nach einer ersten Schätzung der Polizei rund 500.000 Euro Schaden entstanden. Verletzte habe es nicht gegeben. Ersten Informationen zufolge hat das Feuer von Mülltonnen im Außenbereich der Klinik auf einen Teil des Gebäudes übergegriffen. Wir berichten weiter.