Weltkriegsbombe: In 16 Minuten entschärft

Nach knapp einer Viertelstunde war die Weltkriegsbombe auf dem ACC-Gelände am Donnerstagmittag entschärft. Bauarbeiter hatten den Fund am Mittwochnachmittag gemeldet. Bahn- und Flugverkehr waren in dieser Zeit unterbrochen.

Tote bei Schüssen auf Mercedes-Werksgelände

Das Entsetzen ist vielen Mitarbeitern nach den tödlichen Schüssen im Sindelfinger Mercedes-Werk ins Gesicht geschrieben. Einige von ihnen wurden am frühen Donnerstagmorgen bei laufender Produktion Zeugen der Gewalttat in der Halle 56. Ein 53-Jähriger soll geschossen haben, zwei Mitarbeiter eines Subunternehmens – beide 44 Jahre alt – sterben.

„Es kann wieder passieren“: Was nach dem Starkregen-Unglück folgt

Der Ärger nach dem Starkregen-Ereignis in Römerberg ist groß: Wasser und Schlamm flossen in Keller und Wohnungen und richteten großen Schaden an. Wie geht es nun weiter?

Unterkünfte für Flüchtlinge: Anwohner wehren sich gegen Containerdorf

Die Pläne der Stadt, beim Bolzplatz an der Alten Rheinhäuser Straße Container für bis zu 150 Schutzsuchende zu errichten, lassen die Emotionen im Speyerer Süden hochkochen. Viele Anwohner fühlen sich übergangen und mit ihren Sorgen alleingelassen. Es formiert sich Widerstand.

Nach Explosion in Wohnhaus: Gefundene Person offenbar schon länger tot

Nach der Festnahme eines 57-jährigen Mannes nach einer Explosion in einem Ratinger Hochhaus hat die Polizei in dessen Wohnung eine Leiche gefunden. Laut dpa-Informationen sei diese allerdings bereits vor längerer Zeit gestorben. Näheres zur Tat und dem Polizeieinsatz.

Wegen Streik: Bahn stellt Fernverkehr ab Sonntagabend ein

Ein 50-stündiger Warnstreik stellt die Deutsche Bahn und ihre Kunden ab Sonntagabend auf eine harte Belastungsprobe. Dazu rief die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) die Beschäftigten am Donnerstag auf. Was sind die Hintergründe? Und wie lange soll der Streik andauern?

Onlinehandel Brickznmore: Warum man Lego manchmal besser liegen lässt

Die Corona-Pandemie wirkte in vielen Bereichen lähmend, nicht aber beim Thema Onlinehandel. Auch Thomas Welle hat während der Pandemie begonnen, Spielzeug zu verkaufen und weiß jetzt, warum man Lego manchmal lieber wie Wein behandelt.

Burgruine Gräfenstein: Grandiose Kulisse für Ritter von heute

Sie gilt als „Juwel der Stauferzeit" und ist eine der beeindruckendsten, besterhaltenen Burgen der Pfalz. Auf Burgruine Gräfenstein, auch Merzalber Schloss genannt, lässt sich zudem der einzige siebeneckige Bergfried Deutschlands entdecken.

Ticketplus Alsace mit Deutschlandticket kombinierbar

Das Bahnticket „Ticketplus Alsace", welches in Kombination mit KVV- und VRN-Tages- und -Monatstickets günstige Bahnfahrten im Elsass ermöglicht, gilt ab Juni auch in Kombination mit dem Deutschlandticket.

Frau bringt Kind auf Parkplatz zur Welt und verweigert Hilfe

Eine 31-jährige Frau hat auf dem Parkplatz einer Landstraße bei Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) ein Kind geboren. Sie verweigerte allerdings medizinische Hilfe und widersetzte sich den Beamten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach der Geburt am Dienstag habe die Mutter „eine nicht unerhebliche Menge Blut" verloren.