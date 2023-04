Seit einem halben Jahrhundert ist der Wild- und Wanderpark in Silz ein Besuchermagnet im Pfälzerwald. Am Sonntag wird das Jubiläum groß gefeiert. Der Großteil des barrierefreien Umbaus ist bis dahin abgeschlossen. Und die neuen Parkbewohner sind schon aus der Winterruhe erwacht. Aber was sind eigentlich „Spendenhirsche“? Das erfahren Sie im ausführlichen Artikel.