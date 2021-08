In Deutschland haben in den vergangenen Jahrzehnten gut 36 Millionen Studenten und Schüler Unterstützung durch Bafög erhalten. Die gesamte ausgezahlte Fördersumme belief sich auf 89,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zum 50. Jahrestag der Bafög-Einführung berichtete. Statistisch erhoben wird die Anzahl der Bezieher seit 1975.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek zieht eine positive Bilanz. Auf die vielen persönlichen Erfolgsgeschichten, die dadurch ermöglicht worden seien, könne man als Gesellschaft stolz sein, sagte die CDU-Politikerin. „50 Jahre Bafög sind ein beispielloser nationaler Kraftakt für Chancengerechtigkeit in Deutschland.“ Karliczek sprach sich zugleich für eine Reform der Studienförderung nach der Bundestagswahl aus.

Nach einem Höchststand von 979.000 Bafög-Empfängern (einschließlich Schüler-Bafög) im Jahr 2012 ist die Anzahl zuletzt immer weiter gesunken und lag 2020 laut Statistischem Bundesamt bei nur noch 639.000.