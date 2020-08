Ein 50 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen tot in einer Wohnung in Bingen gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird aktuell von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Beamte hatten den Leichnam des Bingeners in einer Wohnung im Stadtteil Bingerbrück entdeckt. Der Tatverdacht richtet sich gegen den 19-jährigen Besitzer der Wohnung, gegen den Untersuchungshaft angeordnet wurde. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.