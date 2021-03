Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurde der Polizei die Leiche einer 50-jährigen Frau in ihrer Wohnung in der Frohndorfstraße im Lampertheimer Stadtteil Hofheim gemeldet. Derzeit sei noch unklar, ob die Frau eines natürlichen Todes verstarb oder möglicherweise getötet wurde, berichtet die Polizei. Daher haben die Staatsanwaltschaft und Kripo die Ermittlungen übernommen.

Die Todesursache muss nun im Rahmen einer Obduktion geklärt werden. In der Wohnung traf die Polizei auch den 54 Jahre alten Ehemann der Verstorbenen an. Mit ersten Ermittlungsergebnissen sei frühestens im Laufe der kommenden Woche zu rechnen.