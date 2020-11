Kirchheimbolanden. Die Lage ist angespannt: 33 Bewohner und 16 Mitarbeitende des Seniorenzentrums Wolffstift in Kirchheimbolanden gelten inzwischen als infiziert. Am Donnerstag nun haben die Diakonissen Speyer – Träger des Hauses – mitgeteilt, dass für kommenden Montag noch einmal eine umfangreiche Testreihe vorgesehen ist.

Am Donnerstag vergangener Woche waren sogenannte PCR-Tests bei allen Bewohnern und Beschäftigten des Wolffstifts vorgenommen worden, die bis dato als negativ galten. Schon Ende der Woche hatten die Diakonissen mitgeteilt, dass es einige Tage dauern werde, ehe die Testergebnisse zu erwarten seien.

Inzwischen ist nun klar, dass 33 der 99 Bewohner sowie 16 Mitarbeiter als positiv auf Coronavirus getestet wurden und als infiziert anzusehen sind .

Die meisten Betroffenen hätten, so eine Sprecherin des Trägers weiter, bislang keine oder nur leichte Krankheitssymptome gezeigt. Dennoch seien vier der Bewohner zwischenzeitlich ins Krankenhaus gebracht worden – vorsorglich, wie die Diakonissen mitteilen. Ein Bewohner des Wolffstifts ist mittlerweile mutmaßlich an beziehungsweise in Verbindung mit einer Viruserkrankung gestorben.

Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt sei festgelegt worden, dass am kommenden Montag ein weiteres Mal getestet werden sollen.

Die Diakonissen betonen, dass das Personal im gesamten Haus derzeit mit persönlicher Schutzausrüstung arbeite. Alle Bewohner würden in ihren Zimmern versorgt und betreut. Darüber hinaus gelte weiterhin ein Besuchsverbot. Bereits Mitte November waren im Wolffstift positive Fälle bekanntgeworden.