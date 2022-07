Ein 47-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Schlägerei mit mehreren Personen im Bereich der Weißquartierstraße in Landau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann in ein Krankenhaus. Zwei Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Einer der augenscheinlich männlichen Täter soll 1,80 Meter groß sein, blonde, gelockte Haare und ein weißes T-Shirt getragen haben. Die andere flüchtige Person soll schwarze, längere zurückgegelte Haare haben, er trug ein schwarzes T-Shirt und eine silberne Kette. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.