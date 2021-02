Eine tote 47-Jährige ist bereits am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in ihrer Wohnung in der Breitscheidstraße im Ludwigshafener Stadtteil Oppau gefunden worden. Laut Polizei hatten sich Angehörige zuvor um die Frau gesorgt und deshalb nach ihr geschaut. Die Obduktion der Verstorbenen ergab einen Blutverlust infolge von Verletzungen und ein Atemversagen als Todesursache. „Die Auffindesituation und das Ergebnis der Obduktion lassen auf ein Tötungsdelikt schließen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Dringend Zeugen gesucht!

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 19.15 Uhr, etwas Auffälliges oder Ungewöhnliches in der Breitscheidstraße gesehen oder kann Hinweise zur Tat, der Täterin oder dem Täter geben? Bitte melden unter Telefon 0621/963-2773.