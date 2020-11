Aktuell gibt es im Landkreis 461 bestätigte positive Corona-Fälle (Stand 10. November). Das sind 222 Infizierte innerhalb einer Woche und 27 mehr als am Montag. Die Gesamtzahl beläuft sich auf inzwischen 1031 an Covid-19 Infizierte seit Beginn der Pandemie.

Drei neue Einrichtungen sind von positiven Corona-Fällen betroffen. In der Berufsbildenden Schule, Standort Germersheim, gibt es einen positiven Fall. Eine Klasse befindet sich im Homeschooling. Eine Klasse der Grundschule Lustadt ist ebenfalls in Quarantäne. Auch dort gibt es einen positiven Fall. Der Schülerhort „Power Kids“ Sondernheim ist geschlossen. Alle Kinder und das Personal befinden sich in Quarantäne. Es gibt dort einen positiven Fall.

So sehen die Zahlen in den Städten und Verbandsgemeinden (VG) im Kreis aktuell aus:

VG Hagenbach:

103 Infizierte seit Pandemiebeginn,

44 aktuell Infizierte,

56 Gesundete und drei Verstorbene. Wörth:

168/78/88/2; VG Kandel: 83/34/48/1; VG Jockgrim: 106/49/56/1; VG Rülzheim: 91/58/32/1; VG Bellheim: 133/72/55/6; Germersheim: 218/