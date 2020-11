46 neue Corona-Infektionen in Speyer, die das Gesundheitsamt am Mittwoch auf Anfrage vermeldete, sind die bisher deutlichste Steigerung innerhalb eines Tages. Somit gibt es seit Beginn der Pandemie 392 Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz dürfte sich auf den Wert 200 zubewegen, wurde aber am Mittwoch wegen eines Übertragungsproblems nicht aktualisiert.

Die Stadt vermutet, dass gehäuft Fälle aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in die Statistik eingeflossen sind. 13 neue Fälle gab es dort seit Wochenbeginn laut Land. Weitere Zusammenhänge sind der Stadtverwaltung nicht bekannt. Sie berichtet auch von drei neuen Meldungen aus zwei Speyerer Schulen. Am Purrmann-Gymnasium gebe es zwei positiv getestete Elft- und Dreizehntklässler. Bis zu einem Bescheid des Gesundheitsamts blieben die beiden Klassenstufen komplett zu Hause. An der Integrierten Gesamtschule (IGS) gebe es erstmals eine positiv getestete Lehrkraft.