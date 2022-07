Rund 450 Menschen haben sich für Luan aus Speyer typisieren lassen. Sie waren dem Ruf der Familie und den Freunden des fünfjährigen Jungen gefolgt, der Blutkrebs hat und auf eine Stammzellenspende angewiesen ist. Bei der Aktion in Gommersheim konnten zudem Menschen aus der Unterhaltungsbranche begrüßt werden, und zwar die junge Schauspielerin Laila Ziegler und Comedian Tim Poschmann. Die Feuerwehr Böhl-Iggelheim war gar mit der kompletten Truppe angereist, um sich in einer Stammzellendatei registrieren zu lassen.

Zwar wurde das selbst gesteckte Ziel verfehlt, 1000 Typisierungen für den Jungen aus Speyer durchführen zu lassen. Aber das sei nicht überraschend, sagt Andreas Trischmann, ein guter Freund der Familie von Luan und einer der Organisatoren der Veranstaltung. „Zum einen hatten manche vor dem Hintergrund des schönen Wetters andere Pläne.“ Zum anderen würden sich seit Corona mehr Menschen zu Hause typisieren lassen, indem sie sich das Registrierungsset zuschicken lassen, eine Probe nehmen und diese dann per Post zurücksenden, erklärt Trischmann. Das sei ihm auch von der DKMS mitgeteilt worden, die nach eigenen Aussagen die größte Stammzellenspenderdatei der Welt ist und die Organisation der Aktion in Gommersheim in die Hände der Menschen aus dem Umfeld der Familie gegeben hatte.