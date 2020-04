Schaden in Höhe von 45.000 Euro ist am Sonntagnachmittag beim Brand in Laumersheim (Kreis Bad Dürkheim) entstanden. Laut Polizei brannte eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Im Einsatz waren mehrere Feuerweheren der Verbandsgemeinde Leiningerland und der Feuerwehr Grünstadt. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar.