Das Mainzer Bildungsministerium zeigt sich „überrascht“, dass an der Gräfenauschule im Ludwigshafener Hemshof erneut so viele Kinder die erste Klasse wiederholen müssen. Stand heute könnten es laut Schulleiterin Barbara Mächtle insgesamt 44 sein. Die Ursachen für diese Entwicklung will das Ministerium nun in engem Kontakt mit der Schulleitung und dem Kollegium erörtern.

Angesichts der „massiven Unterstützung“, die an der Gräfenauschule angekommen und seit einem Jahr noch einmal deutlich ausgebaut worden sei, „überrascht uns die Ankündigung der Schulleitung in den Medien, dass möglicherweise erneut mehr Kinder die erste Klasse wiederholen werden“. So teilt es ein Sprecher des Ministeriums mit. Bemerkenswert ist diese Einschätzung vor allem deshalb, weil es in derselben Pressemitteilung heißt, „das Ministerium, die Schulaufsicht und das Pädagogische Landesinstitut haben die Situation der Ludwigshafener Grundschulen im Allgemeinen und jene der Grundschule Gräfenau stets im Blick behalten“.

