Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt (LUA) hat im Vergleich zum zweiten Weihnachtsfeiertag 439 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 11.40 Uhr). Das sind 69.172 Fälle seit Beginn der Pandemie; 48.824 Menschen gelten in Rheinland-Pfalz als genesen, 1104 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um 15 auf 1272.

Erwartungsgemäß bleiben dlrsie Zahlen an den Feiertagen niedriger, da dann weniger Tests ausgewertet und auch weniger Fälle an die Behörden gemeldet werden.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden in Rheinland-Pfalz zuletzt 247 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt, 105 von ihnen wurden beatmet (Stand: Samstag 12.15 Uhr). Von insgesamt 1198 belegten Intensivbetten waren 877 belegt - auch von Patienten mit anderen Krankheiten.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 178 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 25.773. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um eins auf nun 514 Tote. Der Todesfall wurde im Kreis Bad Dürkheim gemeldet. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 512 auf 17.393.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Sonntag landesweit bei 123,8.

In der Pfalz haben Ludwigshafen und Frankenthal die höchsten Inzidenz-Werte mit 231,6 (-27,3) und 229,7 (-12,3); in Speyer ist der Wert mit 251,2 (-33,6) ebenfalls über 200. Der niedrigste Inzidenz-Wert liegt immer noch in Zweibrücken mit 35,1.

Hinweise:

Quelle

Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen

Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet.