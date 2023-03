Erneut hat ein Flugzeug tonnenweise Kerosin über rheinland-pfälzischem Luftraum abgelassen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, den 23. März. Ein Frachtflugzeug der belgischen Gesellschaft „Air Belgium“ musste wegen technischer Probleme über Hunsrück und Eifel 43 Tonnen Treibstoff ablassen, wie eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung der RHEINPFALZ mitteilte.

Demzufolge sei das Frachtflugzeug in Brüssel gestartet und wollte in die kasachische Hauptstadt Astana fliegen, als der Pilot technische Probleme feststellte und sich dann für das notwendige, sogenannte „fuel dumping“ entschied. Dies sei vor allem dann nötig, wenn das Flugzeug zeitnah landen müsse und das maximale Landegewicht überschritten sei. Die Boeing 747-800 sei daraufhin zurück nach Brüssel geflogen, so die Sprecherin weiter.

Kerosinablässe sind kein Einzelfall in Rheinland-Pfalz. Bereits im vergangenen März hatte ein belgisches Frachtflugzeug über dem Saarland und der Pfalz 80 Tonnen Kerosin abgelassen.