Ein 43-jähriger Ludwigshafener ist am Freitagnachmittag beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Oppauer Straße in Ludwigshafen-Edigheim ertappt worden. Laut Polizei hatte der Mann ein Küchenmesser bei sich. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er mit diesem eine Stunde zuvor seinen Vater im Stadtteil Süd bedroht hatte. Wegen seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde der 43-Jährige in einer Fachklinik aufgenommen.