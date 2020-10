Am frühen Samstagmorgen hat im Mannheimer Stadtteil Rheinau eine 43-jährige Frau einem 38-jährigen Mann mit einem Küchenmesser in den Arm gestochen und ihm dadurch schwere Verletzungen zugefügt. Wie die Polizei mitteilt, machte sich der Mann gegen 1.15 Uhr bei einer Streife der Verkehrspolizei bemerkbar, die gerade einen Schwertransport begleitete. Diese habe dann umgehend den Rettungsdienst verständigt.

Es habe sich herausgestellt, dass sich die Erwachsenen in der Wohnung der 43-Jährigen aufgehalten und dort gemeinsam getrunken hatten. Laut der Beamten sei dabei ein Streit ausgebrochen, in dessen Verlauf die Frau ein Messer zur Hand nahm und dem 38-Jährigen eine Stichverletzung am rechten Oberarm zufügte. Der Verletzte sei anschließend aus der Wohnung geflüchtet.

Die Frau sei später in ihrer Wohnung vorläufig festgenommen worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen – Blut abnehmen – wurde sie wieder auf freien Fuß entlassen.