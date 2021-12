Eine 43 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der L394 zwischen Dannenfels und Rockenhausen gestorben. Laut Polizei war die Frau gegen 17 Uhr am Rand der Straße zu Fuß Richtung Rockenhausen unterwegs. Ein 68 Jahre alter Autofahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, habe die dunkel gekleidete Frau nicht rechtzeig gesehen und mit seinem Auto erfasst. Sie sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Mit der Ermittlung der genauen Unfallursache befasst sich ein Gutachter.