Ein 45-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in der Eisenbahnstraße von einem 42-jährigen Frankenthaler mit einem hölzernen Gegenstand verprügelt und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren mehrere Männer gegen 1 Uhr zu Fuß in der Eisenbahnstraße unterwegs, als ein Pkw mit mehreren Insassen neben ihnen hielt. Der 42-Jährige stieg aus und schlug mit einem hölzernen Gegenstand auf den 45-Jährigen ein. Das Opfer zog sich dabei einen Bruch des Unterarms zu. Der Täter flüchtete zunächst mit dem Auto und anschließend zu Fuß vom Tatort. Die verständigte Polizei konnte später in der Nähe sowohl den Wagen als auch die Insassen ausfindig machen, darunter war auch der 42-Jährige. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Täter einen Wert von 1,82 Promille. Ihm wurde anschließend auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den 42-Jährigen wird den weiteren Angaben zufolge nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.