Gleich zweimal hatte es die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit einem randalierenden 42-Jährigen im Hemshof zu tun. Das erste Mal – um 23.30 Uhr – versprach der betrunkene Mann der Polizei, ins Bett zu gehen. Dass er das offensichtlich nicht getan hatte, wurde eine halbe Stunde später klar. Da meldeten Zeugen erneut einen Randalierer in der Blücherstraße. Dieses Mal hatte der 42-Jährige laut Polizei eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich dabei an der Hand verletzt. Er wurde zunächst medizinisch versorgt und anschließend in Polizeigewahrsam gebracht.