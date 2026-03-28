Seit Samstag, 28. März, um 16.00 Uhr wird der 42-jährige Eric Rolf Scheffels aus Mörfelden-Walldorf (Süd-Hessen) vermisst. Er wurde zuletzt im Riedstädter Stadtteil Goddelau gesehen. Nach Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Eric Rolf Scheffels ist 180 bis 185 Zentimeter groß und kräftig gebaut. Er hat dunkelblonde, lockige Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen hellgrauen Pullover und eine dunkle Hose.

Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258 93430 in Verbindung zu setzen. Ein Foto des Vermissten teilt die Polizei auf ihrer Website.