Für die 12.000 Beschäftigten bei den Stationierungsstreitkräften gibt es nach Angaben der Gewerkschaft Verdi einen Tarifabschluss. Das in der vierten Verhandlungsrunde erzielte Ergebnis sieht eine Erhöhung der Einkommen um 4,1 Prozent, rückwirkend zum 1. November 2022, vor. Zudem erhalten jene Beschäftigte, deren Stundenlohn im Oktober 2022 zwischen 12 und 14,50 Euro lag, ab 1. April eine monatliche Zulage von 167 Euro. An alle Beschäftigten und Auszubildenden wird außerdem ein Inflationsausgleich gezahlt. Der steuer- und sozialabgabenfreie Ausgleich in Höhe von 3000 Euro wird in zwei Zahlungen aufgeteilt: 1700 Euro im April und 1300 Euro im Oktober. Der Tarifvertrag mit einer elfmonatigen Laufzeit gilt bis 30. September diesen Jahres und sieht im laufenden Jahr einen zusätzlichen freien Tag vor. Für die Auszubildenden wurden die Prämien für die Zwischen- und Abschlussprüfung von insgesamt 750 auf 1000 Euro erhöht.