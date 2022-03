Einen Schrotthaufen auf vier Rädern hat die Polizei bereits am Montag im saarländischen Völklingen aus dem Verkehr gezogen. Demnach war Verkehrspolizisten in der Innenstadt ein Schrottsammelfahrzeug mit bulgarischer Zulassung aufgefallen. Bei der Kontrolle des mit drei bulgarischen Staatsangehörigen (ein 49-jähriger Mann sowie zwei 49- und 37-jährige Frauen) besetzten Kastenwagens seien den Beamten erhebliche Mängel aufgefallen, so dass sie das Fahrzeug in einer amtlichen Prüfstelle unter die Lupe nehmen ließen. Ein Sachverständiger kam auf schließlich 41 Beanstandungen. Die schwerwiegendsten: eine Bremsanlage kurz vor dem Totalversagen, fehlende Radschrauben, eine gebrochene Blattfeder an der Hinterachse, ein undichter Motor und hoher Ölverlust sowie diverse Durchrostungen tragender Fahrzeugteile. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle stillgelegt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen Fahrer und Halter werden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.