Seit Freitagabend wird in Mannheim ein 41 Jahre alter Mann vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hat der rumänische Bauarbeiter Valentin F. am Freitagabend seine Unterkunft in einem Arbeiterwohnheim im Quadrat S3 verlassen und ist seitdem nicht zurückgekommen. Mitbewohner hätten angegeben, dass der Vermisste kurz vor seinem Verschwinden Alkohol konsumiert habe, schreibt die Polizei. Seinen Besitz habe er im Wohnheim zurückgelassen.

Arbeitgeber und Kollegen beschreiben den Mann der Polizei gegenüber als zuverlässig. Er habe möglicherweise in seine Heimat nach Rumänien zurückkehren wollen, sei dort aber nicht angekommen.

Der Vermisste ist laut Polizei 41 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, kurze dunkelblonde Haare, grau-blaue Augen, einen breiten Kiefer und helle Haut. Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem Vermissten aufgenommen.

Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 0621/174-4444.